Элтон Джон госпитализирован

Главное: Певец Элтон Джон был госпитализирован после того, как упал в своем доме в Ницце.

Детали: Британский певец Элтон Джон был госпитализирован после несчастного случая. Музыкант упал в своем доме. Об этом пишет французская газета Nice Matin.

Сообщается, что инцидент случился ночью 28 августа. Элтон Джон упал в своей вилле в Ницце в элитном районе Мон-Борон. После этого его госпитализировали в больницу Монако.

По данным источника издания, Элтон Джон получил незначительные травмы.

Элтон Джон занимает 49-е место в рейтинге величайших исполнителей по версии музыкального журнала Rolling Stone.