В США срочно вылетели главные украинские антикоррупционеры

Главное: Руководство антикоррупционной системы Украины (НАБУ, ВАКС, САП) находится с визитом в США.

Детали: Все руководство антикоррупционной системы Украины находится с визитом в Вашингтоне. Об этом пишет «Зеркало недели».

Среди членов делегации:

— директор НАБУ Семен Кривонос, его заместители,

— руководитель ВАКС Вера Михайленко и аппарат ВАКС Богдан Крикливенко,

— руководитель САП Александр Клименко.

Поездка совпала со слухами в СМИ о том, что якобы СБУ дадут право расследовать преступления топ-коррупционеров наравне с НАБУ, если прировняют коррупцию во время военного положения к госизмене.