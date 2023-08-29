В США срочно вылетели главные украинские антикоррупционеры

Главное: Руководство антикоррупционной системы Украины (НАБУ, ВАКС, САП) находится с визитом в США.
Детали: Все руководство антикоррупционной системы Украины находится с визитом в Вашингтоне. Об этом пишет «Зеркало недели».
Главное: Руководство антикоррупционной системы Украины (НАБУ, ВАКС, САП) находится с визитом в США.
Детали: Все руководство антикоррупционной системы Украины находится с визитом в Вашингтоне. Об этом пишет «Зеркало недели».
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