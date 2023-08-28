На Запорожье эвакуируют всех детей из двух районов

Главное: Из двух районов Запорожской области эвакуируют всех детей. Их вывезут из пяти населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов, отметила Ирина Верещук.

Детали: Из Васильевского и Пологовского районов Запорожской области эвакуируют всех детей. Об этом сказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в эфире телемарафона в понедельник, 28 августа.

«У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти», — заявила она.

Верещук добавила, что в настоящее время обязательная эвакуация детей принудительным образом происходит в Волчанской общине Купянского района Харьковской области. Кроме того, до сих пор в Донецкой области остаются 89 детей, которых необходимо вывезти в более безопасное место.

Чиновница напомнила, что районы, в которых следует объявлять обязательную эвакуацию, определяют ОВА и советы обороны. Они принимают необходимые решения и обращаются к правительству. И тогда запускается процесс эвакуации.

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