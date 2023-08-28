Названо условие для реванша между Усиком и Дюбуа

Главное: Александр Красюк рассказал, смогут ли болельщики бокса снова увидеть поединок украинца Александра Усика и британца Даниеля Дюбуа. Для этого британец должен быть честным и справедливым боксером.

Детали: Александр Красюк прокомментировал желание Даниеля Дюбуа провести реванш с его подопечным.

По словам промоутера чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе, британец должен быть честным и справедливым боксером.

«Все хотят получить реванш после поражения, но при всем уважении к Даниелю Дюбуа, которого мы уважаем как нашего соперника и нашего гостя, трудно, знаете ли, выразить уважение к тому, как они отнеслись к бою. До того, как они хотели получить это победу. Конечно, иногда случается, что ты куда-то наносишь незаконный удар. Да, это нормально. Но если ты продолжаешь это делать систематически, значит, у тебя есть какой-нибудь грязный план. Бокс — это чистое искусство. Это чистый спорт, и он должен оставаться таковым. Вот почему этот парень должен был заслужить реванш», — приводит слова Красюка Boxing News 24.

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