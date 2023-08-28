Стало известно, поедет ли Украина на Евровидение в Швеции

Главное: Украина поедет на Евровидение в Швеции. Участие нашей страны подтверждено.

Детали: Несмотря на войну, Украина примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2024». Он пройдет в шведском Мальме.

«Суспильне» информирует следующее: «Общественное вещание подтвердило участие Украины в песенном конкурсе «Евровидения-2024». Конкурс пройдет в Швеции после победы Loreen с песней Tattoo на «Евровидении-2023», который в мае этого года принимал британский Ливерпуль от имени Украины».

Стоит добавить, что представителя от нашей страны вновь выберут путем открытого национального отбора.

Вскоре прием заявок на участие начнется.

Известно, что музыкальным продюсером отбора, как и в прошлом году, станет музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Как известно, гранд-финал «Евровидения-2024» состоится на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель Украины, состоятся 7 и 9 мая.

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