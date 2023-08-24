Трамп считает, что Байден может не дожить до президентских выборов

Главное: Дональд Трамп оценил здоровье Джо Байдена. Считает, что тот может скоро умереть.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден может не дожить до выборов главы государства, который должны пройти 5 ноября 2024-го года. Об этом он сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети Х.

Отвечая на вопрос, сможет ли Джо Байден «дотянуть» до дня голосования, Дональд Трамп сказал: «Я не думаю, что он достигнет ворот. Он слаб по всем параметрам. Думаю, он слабее разумом, чем физически. А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен».

Политик отметил: «Когда он ходит, он не может поднять ноги от земли. На пляже он не может поднять шезлонг. На пляже он выглядит ужасно, не может ходить по песку, это не так сложно».

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