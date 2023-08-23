Украина признает образование, полученное на оккупированных территориях

Главное: Депутаты решили, что Украина будет признавать образование, полученное на оккупированных территориях. Но нужно будет пройти аттестацию.

Детали: Украина будет признавать образование, полученное на оккупированных территориях. Но нужно будет пройти аттестацию. Такой законопроект поддержала Верховная Рада.

При этом лицам, проходящим аттестацию для получения высшего образования, могут быть засчитаны результаты обучения и кредиты Европейской системы перевода и накопления кредитов в объеме не более 75% от общего объема образовательной программы.

Аттестация не будет проводится по ряду специальностей, перечень которых утвердит Кабмин, а также для признания результатов обучения и кредитов ЕКТС на втором (магистерском) и третьем (образовательно-научном и образовательно-творческом) уровне высшего образования.

Исключение - образовательные программы подготовки магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений на основе полного общего среднего образования или профессионального высшего образования.