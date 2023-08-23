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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Германия упростила получение гражданства

Германия упростила получение гражданства

Александр Панько
23.08.23 21:47
108
Германия упростила получение гражданства

Главное: В Германии одобрили закон об упрощенном получении гражданства. По закону получить паспорт можно будет уже через 5 лет проживания. 

Детали: Правительство Германии одобрило закон об упрощенном получении гражданства. Об этом сообщает DW. В случае принятия его парламентом, получить паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в Германии вместо нынешних 8.

А при успехах в натурализации - даже через три года вместо шести.
 
Отказываться от других гражданств при этом не нужно, но нужно самостоятельно себя обеспечивать и не зависеть от государственных социальных выплат.
 
Для осужденных за преступления на почве расизма или антисемитизма получение гражданства ФРГ будет невозможным.
 
По данным Евростата, с начала вторжения Германия приняла 1,1 млн украинских беженцев.

Тэги: Германия

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