Германия упростила получение гражданства

Главное: В Германии одобрили закон об упрощенном получении гражданства. По закону получить паспорт можно будет уже через 5 лет проживания.

Детали: Правительство Германии одобрило закон об упрощенном получении гражданства. Об этом сообщает DW. В случае принятия его парламентом, получить паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в Германии вместо нынешних 8.

А при успехах в натурализации - даже через три года вместо шести.

Отказываться от других гражданств при этом не нужно, но нужно самостоятельно себя обеспечивать и не зависеть от государственных социальных выплат.

Для осужденных за преступления на почве расизма или антисемитизма получение гражданства ФРГ будет невозможным.

По данным Евростата, с начала вторжения Германия приняла 1,1 млн украинских беженцев.