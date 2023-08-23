Сергей Ильницкий: на фронте погиб депутат Киевсовета

Главное: На фронте погиб командир роты 28-й механизированной бригады, депутат Киевсовета Сергей Ильницкий.

Детали: На фронте погиб командир роты 28-й механизированной бригады, депутат Киевсовета Сергей Ильницкий с позывным Сокол, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Будучи полковником ВСУ, в 2014 году он ушел на фронт добровольцем, был первым заместителем командующего Украинской добровольческой армией, стал депутатом Киевсовета от Евросолидарности.

В 53 года возглавил добровольческое подразделение «Юг» УДА, которое в качестве пехотной роты вошло в состав 28-й механизированной бригады.