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Новости > Николай Тищенко «кошмарит» call-центры: у депутата теперь новый бизнес, - СМИ

Николай Тищенко «кошмарит» call-центры: у депутата теперь новый бизнес, - СМИ

Автор: «Фраза»
23.08.23 19:26
142
Николай Тищенко «кошмарит» call-центры: у депутата теперь новый бизнес, - СМИ

Печально известный народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко нашел новые возможности заработка и бесплатного пиара на всю Украину, пишет УБР.

Также издание сообщает: «Тищенко показательно заявил, что объявляет борьбу с call-центрами, попутно обвинив своего однопартийца в покровительстве таких офисов. Ворвавшись в здание, где располагалась IT-компания, которая арендовала помещение у народного депутата Олега Семинского, Тищенко начал кричать, угрожать и обвинять народного депутата Семинского в «крышевании» организации.

Такую горячую новость взяли все украинские СМИ, так как скандал был масштабный. Но, как оказалось, Семинский отношения к данной компании не имел, а вот Тищенко получил пиар.

Историю можно было бы забыть, так как Тищенко не первый раз создает информационные «вбросы», если бы не аудиофайлы, появившиеся в сети.

На аудио отчетливо слышно, как Николай Тищенко с собеседником ведет переговоры о работе тех самых call-центров, как он может способствовать их процветанию, а также куда может завести и с кем познакомить «хозяев» нелегальных центров. Также из аудио записей становиться ясно, что в обнаруженный офис Тищенко самостоятельно подложил печати и документы, которыми впоследствии размахивал на камеру.

При этом Тищенко не скрывает, что ему безразлично, с кем работать, главное, чтобы платили и не подставили его, а он свою часть сделки выполнит, говорится в материалах СМИ.

«Расшифровав аудиозаписи, становиться понятно, что Тищенко под видом „борьбы“ с call-центрами построил новую схему обогащения, в которой жертвами показательных выступлений становятся те, кто отказывается с ним сотрудничать», — говорится в материалах.

Напомним, Николай Тищенко не однократно был замешан в скандалах. Не так давно его показательно наградили наградным оружием при непонятных обстоятельствах «за защиту Мукачево». Также депутат был замешан в скандале о выезде из Украины, после чего был уволен с должности заместителя главы партии «Слуга Народа».

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