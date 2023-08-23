Зимой Львов может остаться без света на два месяца

Главное: Зимой Львов может остаться на месяц или два без света, если начнутся удары по инфраструктуре. Запас прочности очень мал.

Детали: Зимой Львов может остаться на месяц или два без света, если начнутся удары по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой.

«Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды», - сказал мэр.

По его словам, в начале 2022 года энергетическая система Украины имела семикратный запас прочности, но на сегодня это едва ли двухкратный запас.