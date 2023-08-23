Президент Бразилии резко высказался по поводу войны в Украине

Главное: Президент Бразилии сделал важное заявление по поводу войны в Украине. Призвал страны объединиться, чтобы остановить ее.

Детали: Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал громкое заявление по поводу войны в Украине. Оно прозвучало на саммите БРИКС.

Политик сказал: «От последствий войны страдают все. Наиболее уязвимые слои населения страдают еще больше. Война в Украине подчеркивает ограниченность Совета Безопасности ООН».

Он добавил: «Бразилия занимает важную позицию в отношении суверенитета стран, и мы не безразличны к смертям. Мы хотим объединить усилия для справедливого и прочного мира. Поиск мира – это коллективный долг и императив справедливого и устойчивого развития».

Политик отметил: «Всего за несколько лет мы отступили от хорошего многополярного сценария к сценарию, возвращающемуся к устаревшему менталитету холодной войны и геополитической конкуренции».

По его словам, война в Украине имеет глобальные последствия.

Резюмируется: «Мы не недооцениваем трудностей достижения мира. Мы также не можем оставаться безразличными к смертям, которых ежедневно стает все больше. Мы готовы присоединиться к усилиям, которые могут эффективно способствовать прекращению огня и справедливому и крепкому миру».

В тему: Президент Бразилии прокомментировал проблемы своего «мирного плана» по Украине.