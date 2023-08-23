ООН собирает деньги на поддержку Украины в осенне-зимний период

Главное: В ООН начали собирать деньги для Украины. Они пойдут на поддержку нашей страны в осенне-зимний период.

Детали: ООН вместе со своими партнерами начала сбор средств для Украины. Они должны пойти на поддержку нашей страны в осенне-зимний период.

Об этом сказал представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Было заявлено: «Мы вместе с партнерами запустили инициативу с призывом собрать 268 миллионов долларов, чтобы поддержать более 1,3 миллионов человек конкретной помощью в следующие зимние месяцы».

По его словам, из-за войны в нашей стране сильно повреждены дома, энергетическая, газовая инфраструктура, водоснабжение.

Он отметил: «Это подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которое в Украине обычно начинается в октябре и длится до марта, а температура воздуха иногда может опускаться почти до 30 градусов мороза».

В ООН информируют: «На эту зиму мы с нашими партнерами в первую очередь будем проводить аварийные ремонты домов в прифронтовых населенных пунктах. Также предоставим одежду, отопительные приборы и другие зимние вещи».

Украинцам обещают, что ООН будет придавать приоритет ремонтам в центрах, где размещаются переселенцы, а также выплатам финансовой помощи.

В то же время, гуманитарные организации помогут с ремонтом муниципальных систем отопления

Резюмируется: «Расчеты по потребностям помощи основываются на опыте прошлой зимой, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги для 2,2 миллионов человек и доставили более четырех тысяч генераторов в условиях острого энергетического кризиса».

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