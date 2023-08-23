Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 258 820 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 258 820 солдат. Уничтожено 4 373 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 23 августа.

Сообщается, что погибли уже 258 820 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 373 танка, 8 488 боевых бронированных машин, 5 318 артиллерийских систем, 722 РСЗО, 491 средство ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 324 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 406 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 745 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 800 единиц специальной техники.

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