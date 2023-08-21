Стало известно, сколько истребителей нужно Украине для превосходства над Россией в небе

Главное: Украине требуется 128 истребителей. Это даст преимущество над Россией в небе.

Детали: Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поведал, сколько истребителей требуется Украине для превосходства над Россией в небе. Его слова цитирует «Радио Свобода».

Он сообщил: «128 истребителей необходимы Украине для того, чтобы заменить старый авиационный парк техники - такое количество прописано в видении Воздушных сил ВСУ».

Информируется, что если Украине передадут 42 истребителя, наша страна сможет создать около четырех авиационных бригад.

Резюмируется: «Понятно, что война может внести свои коррективы, но более ста самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности».

В тему: Первые шесть истребителей F-16 полетят в Украину из Дании в конце года.