Жара в Украине наконец-то пойдет на убыль

Главное: Погода в Украине меняется. Жара скоро спадет.

Детали: В Украине совсем скоро начнет спадать жара. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Сообщается, что во вторник, 22 августа, по стране ночью будет плюс 15-20, а днем 24-29 тепла. На Закарпатье, в центральных и восточных областях прогнозируются остатки пекла – плюс 27-32. На юге ночью ожидается 18-23 тепла, а днем плюс 30-35.

Завтра должно быть без осадков, только в Карпатах, на Прикарпатье и северо-востоке днем возможны местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В Киеве будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью будет плюс 18-20, а днем 27-29 тепла.

Что касается среды, 23 августа, то по страну тоже должно быть без осадков. Только в Карпатском регионе прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью по Украине будет 12-17 тепла, а днем плюс 24-29. На Закарпатье и Прикарпатье днем прогреется до 31 тепла. В южных регионах ночью ожидается плюс 16-21, на побережье морей до 23 тепла, а днем плюс 28-33.

В Киеве послезавтра должно быть без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью прогнозируют плюс 14-16, а днем 26-28 тепла.

В тему: В Киеве из-за жары ввели тепловой режим.