Главное: Мировое здравоохранение находится в кризисе. Система на пороге краха.

Детали: Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Джереми Фаррар сообщил о новой глобальной проблеме. Его слова цитирует издание Financial Times.

По его словам, медицинские работники превысили свои возможности во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что сейчас вся мировая система находится на грани краха.

Он сказал: «Когда вы просите рабочую силу выйти за рамки своих возможностей, она терпит крах. И глобальный медицинский персонал близок к этому моменту».

Медик привел в пример Национальную службу здравоохранения Великобритании, операционные недостатки которой были скрыты стремлением рабочей силы выйти за рамки нормального во время кризиса пандемии.

Так, в стране было зафиксировано новое рекордное число пациентов, ожидающих очереди на лечение, в 7,6 миллиона человек.

Информируется: «Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала».

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