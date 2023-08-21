Шольц сделал странное заявление по поводу Путина

Главное: Запад не будет свергать Владимира Путина. Об этом сказал Олаф Шольц.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц сделал достаточно странное заявление по поводу президента России Владимира Путина. Слова немецкого политика цитирует издание Deutsche Welle.

Так, по его словам, Запад не собирается его свергать.

Было сказано следующее: «Мы не планируем смену режима в России. Кто где сидит, мы не решаем».

Отмечается: «Только Владимир Путин несет ответственность за свою диктатуру».

Чиновник добавил: «Ему придется жить с тем, что рядом с ним находится ЕС – как сообщество открытых обществ, либеральных демократий – и определенным образом надеяться, что свобода – это не вирус».

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