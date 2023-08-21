Стало известно, где сегодня Украину освежат дожди

Главное: Погода в Украине меняется. Кое-где пройдут дожди.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в понедельник, 21 августа. Появился прогноз Гидрометцентра.

Сообщается, что будет жарко, однако кое-где пройдут долгожданные дожди.

Кратковременные осадки и грозы ожидаются в северных и центральных регионах страны, а также в Харьковской области. На остальной территории Украины должно быть сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Днем будет плюс 27-32, на юге прогреется до 37 тепла. Ночью ожидается плюс 16 +21, а в южных областях 20-25 тепла.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Днем будет до плюс 30, а ночью 18-20 тепла.

В тему: Жара в Украине продержится как минимум до Дня независимости.