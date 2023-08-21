Контрнаступление ВСУ: стало известно о боях на ключевых направлениях

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Генштаб поведал, где идут бои.

Детали: Генштаб ВСУ поведал о темпах контрнаступления. Стало известно, что произошло на ключевых направлениях за последние сутки.

За данные период россияне нанесли 29 авиационных ударов и произвели 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

Информируется, что на фронте произошло более 25 боевых столкновений.

Уточняется, что на Купянском направлении Россия вела безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области, а на Бахмутском направлении – в районе Курдюмовки Донецкой области.

Сообщается, что на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Кроме этого, как стало известно, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Отмечается, что наша авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава России.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях россиян.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 257 930 солдат.