Михаил Маров: руководитель космомиссий СССР попал в больницу после крушения «Луны-25»

Главное: Руководитель космических миссий СССР Михаил Маров попал в больницу. Это произошло после того, как российская лунная станция «Луна-25» разбилась о поверхность Луны.

Детали: Научный руководитель космических миссий СССР Михаил Маров попал в больницу после крушения «Луны-25»

90-летний академик был госпитализирован в Центральную клиническую больницу после того, как узнал о крушении автоматической межпланетной станции. Ученый заявил, что «Луна-25» была для него «последней надеждой увидеть возрождение нашей лунной программы».

«Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства «Роскосмоса» будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить",— рассказал Маров.

Ученый призвал не замалчивать причины крушения станции, а обсудить их, используя опыт прежних запусков.

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