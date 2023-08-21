Озвучены темпы успехов ВСУ под Бахмутом

Главное: Контрнаступление ВСУ под Бахмутом продолжается. За неделю освободили три квадратных километра.

Детали: ВСУ продолжают свое контрнаступление. Под Бахмутом в Донецкой области идут бои.

Заместитель министра обороны Анна Маляр, которую цитирует Military Media Center, сообщила о темпах успехов украинских военных за минувшую неделю.

Так, за это время было освобождено три квадратных километра территорий.

Всего вокруг города ВСУ заняли уже 43 квадратных километра земли.

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