Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 257 930 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 257 930 солдат. Уничтожено 4 358 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 21 августа.

Сообщается, что погибли уже 257 930 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 358 танков, 8 449 боевых бронированных машин, 5 264 артиллерийские системы, 719 РСЗО, 489 средств ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 309 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 406 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 7 692 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 794 единицы специальной техники.

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