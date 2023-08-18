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Новости > В Украине обновили порядок обмена валют

В Украине обновили порядок обмена валют

Агата Кловская
18.08.23 16:29
204
В Украине обновили порядок обмена валют

Главное: Порядок обмена валют в нашей стране обновлен. Сделал это НБУ.

Детали: В Украине уже с субботы, 19 августа, обновляется порядок проведения отдельных операций в иностранной валюте. Сделал это НБУ.

Финансовый регулятор говорит, что был расширен перечень информации, которая должна размещаться в доступном для клиентов месте:

- информацией о юридическом лице – банке или небанковском учреждении, с указанием местоположения, номера телефона или номера телефона «горячей линии», адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу для представления обращений клиентов в банк, небанковское учреждение;

- контактной информацией НБУ с указанием местопребывания, номера телефона универсальной «горячей линии», адреса электронной почты, ссылки на страницу обращений в НБУ.

Информируется, что указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений в случае возникновения спорных/конфликтных ситуаций или для информирования о нарушениях в ходе валютно-обменных операций.

Кроме это теперь физическим лицам-нерезидентам предоставлена возможность получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров. Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины.

В тему: Озвучена прибыль украинских банков за первое полугодие.

Тэги: Национальный банк Украины, экономика, финансы, обмен валют, новости Украины

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