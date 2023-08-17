Бывший президент Франции усомнился, что Украина сможет вернуть Крым

Главное: Николя Саркози не верит, что Украина сможет вернуть Крым. Предлагает провести на полуострове референдум.

Детали: Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012-е годы) сомневается, что Украина сможет вернуть Крым. Его слова цитирует издание Le Figaro.

68-летний политик, среди прочего, сказал: «Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад – это иллюзия».

Кроме этого он считает, что референдум под наблюдением международного сообщества на полуострове требуется «для утверждения настоящего положения вещей».

Также экс-глава государства высказал идею о том, что такие референдумы должны пройти на других оккупированных Россией территориях Украины.

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