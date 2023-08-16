В Полтавской области зафиксирована массовая гибель птиц

Главное: В Полтавской области гибнут птицы. Делом занялась полиция.

Детали: В Полтавской области произошло громкое ЧП. О нем информирует местная полиция.

Сообщается, что из-за загрязнения водоема в городе Глобино зафиксирована гибель птиц.

Правоохранители говорят, что во время мониторинга социальных сетей во вторник, 15 августа, работниками Кременчугского районного управления полиции обнаружена информация в Facebook, в которой сообщается о загрязнении водоема, что привело к гибели на воде птиц.

Отмечается, что полиция уже открыла уголовное производство по факту загрязнения вод.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и представители экологической службы.

Кроме этого к обследованию присоединились работники Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, которые провели контрольные заборы воды в реке.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.

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