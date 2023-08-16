В Закарпатской области произошло очередное землетрясение

Главное: Землетрясение произошло на Закарпатье. Недалеко от Ужгорода.

Детали: В минувший вторник, 15 августа, в 16-43, в 23 километрах восточнее Ужгорода на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,2. Об этом информирует Главный центр специального контроля.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине три километра.

Эксперты говорят: «По классификации землетрясение относится к еле ощутимым».

Поясняется, что колебания чувствуются лишь отдельными людьми, которые пребывают в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Такое землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры нашей страны.

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