Американские полицейские передали своим украинским коллегам необычную помощь

Главное: Полицейские из Майями передали правоохранителям Киевской области стрелковое оружие и патроны. Его изъяли у местного криминала.

Детали: Американские полицейские помогли своим украинским коллегам. Правоохранители из Майями передали копам Киевской области стрелковое оружие и патроны, которое они изъяли у местного криминала.

При этом часть оружия выкупили у местных долларов, заплатив до двухсот долларов за один ствол.

Всего же украинские правоохранители получили 101 единицу стрелкового оружия

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