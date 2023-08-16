Почти плюс 50: в Турции установлен температурный рекорд

Главное: В Турцию пришла адская жара. Плюс 49,5 градусов.

Детали: Адская жара пришла в Турцию. В деревне Сарыджакая провинции Эскишехир западнее Анкары во вторник, 15 августа, воздух прогрелся до плюс 49,5 градусов.

Это рекордный показатель для страны.

Известно, что прошлый рекорд (49,1 градуса) был установлен в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021-го года.

При этом эксперт по метеорологии, профессор Орхан Шен информировал, что в Центральной Анатолии, Центральной Эгеиде и Юго-Восточной Анатолии жара сохранится до конца недели.

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