Пилот рейса Майами-Сантьяго умер прямо во время полета

Главное: Пилот авиакомпании Latam умер во время полета. Совершал рейс Майами-Сантьяго.

Детали: Пилот авиакомпании Latam, который совершал рейс LA505 из Майами (США) в Сантьяго (Чили) почувствовал себя плохо во время перелета. Он умер после экстренной посадки в международном аэропорту Токумен (Панама).

Всего на борту находились три члена экипажа.

В авиакомпании говорят, что во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пилота, но после приземления и получения помощи на земле он скончался.

Сообщается, что тот прослужил в авиации двадцать пять лет.

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