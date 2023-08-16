Пилот рейса Майами-Сантьяго умер прямо во время полета

Главное: Пилот авиакомпании Latam умер во время полета. Совершал рейс Майами-Сантьяго.
Детали: Пилот авиакомпании Latam, который совершал рейс LA505 из Майами (США) в Сантьяго (Чили) почувствовал себя плохо во время перелета. Он умер после экстренной посадки в международном аэропорту Токумен (Панама).
Всего на борту находились три члена экипажа.
В авиакомпании говорят, что во время полета были соблюдены все необходимые протоколы безопасности для сохранения жизни пилота, но после приземления и получения помощи на земле он скончался.
Сообщается, что тот прослужил в авиации двадцать пять лет.
В тему: В Австралии столкнулись два самолета – погибли пожилые люди.