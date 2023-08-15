Бой Маск vs Цукерберг отменяется?

Главное: Цукерберг заявил, что отказывается от боя с Маском, потому что тот «настроен несерьезно». Маск в ответ назвал Цукерберга «курицей».

Детали: Марк Цукерберг отказался от боя с Илоном Маском. «Я думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезный, и пора двигаться дальше», - написал Цукерберг в Threads.

«Илон не хочет подтверждать дату, потом говорит, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе. Если Илон когда-нибудь серьезно займется организацией встречи, он знает, как со мной связаться», — добавил основатель Мета. Он говорит, что намерен «сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые воспринимают спорт всерьез».

Маск в ответ написал: «Цук — это курица».