Джанет Йеллен: министр финансов США рассказала, как ела галлюциногенные грибы в Китае

Главное: Министр финансов США рассказала, что в Китае съела галлюциногенные грибы, но ее не «вставило».

Детали: 77-летняя Джанет Йеллен рассказала CNN, что в июле 2023 ездила в Китай и зашла в компании друзей в «очень хороший ресторан», где попробовала эти «вкусные» грибы с галлюциногенными свойствами.

«Там было вкусное блюдо из грибов. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позднее», — рассказала министр.

На вопрос, были ли у нее после этого видения, Йеллен рассмеялась.

«Я прочитала, что, если грибы приготовлены правильно, а я уверена, что так оно и было в этом очень хорошем ресторане, то у них нет никаких последствий. Все мы отведали грибов в ресторане, и никто не ощутил негативных эффектов», — сказала она.

Как сообщается, Йеллен съела блюдо с дикими грибами Lanmaoa asiatica, которые растут в китайской провинции Юньнань. Ученые пока не могут определить конкретное вещество, ответственное за галлюциногенность этих грибов.