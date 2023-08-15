Украина серьезно нарастила добычу газа

Главное: В Украине выросла добыча газа. Запустили две скважины.

Детали: НАК «Нафтогаз Украины» информировал о запуске двух газовых скважин. Как ожидается, это существенно увеличит ежедневную добычу, а также поможет в подготовке к предстоящей зиме и отопительному сезону.

Сообщается: «Еще две высокодебитные скважины с суммарной добычей более 430 тысяч кубометров газа в сутки ввели в эксплуатацию специалисты «Укргаздобычи».

Прогнозируется, что дополнительные объемы газодобычи помогут быстрее закачать «голубое топливо» в хранилища.

В тему: Украинцам рассказали, как проходит подготовка к отопительному сезону.