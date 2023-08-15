Из водохранилищ Днепра произведен сброс воды: стало известно, что случилось

Главное: Сброс воды произошел из водохранилищ Днепра. Он вызван необходимостью обеспечить потребителей электроэнергией на период ремонтной кампании.

Детали: Из водохранилищ Днепра был произведен сброс воды для того, чтобы обеспечить потребителей электроэнергией на период ремонтной кампании. Об этом поведал генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в эфире национального телемарафона.

Поясняется, что энергосистеме не хватает мощности, из-за чего сброс воды в водохранилищах является необходимостью.

Он сообщил, что «Энергоатом» пытается в сжатые сроки сделать ремонтную кампанию на девяти энергоблоках.

Информируется: «У нас есть дефицит в энергосети, и пытаемся своими силами его покрывать. Мы пытаемся обеспечить наших граждан электроэнергией».

Говорится, что в связи с жарким летом наблюдается сверхнормированное потребление электричества.

Известно, что компания подала заявку на прекращение отрабатывания Киевского водохранилища, чтобы накопить в нем воду для прохождения осенне-зимнего периода.

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