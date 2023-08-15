Швеция предоставит Украине очередной крупный пакет военной помощи

Главное: Швеция продолжает помогать Украине во время войны. Готовится новый пакет.

Детали: Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи. На 3,4 миллиарда крон – это 313,5 миллиона долларов.

Об этом информировал министр обороны страны Пол Йонсон.

Известно, что помощь, преимущественно, будет состоять из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения

Чиновник сказал: «Мы должны подготовиться к тому, что это может быть затяжная война, и у нас также есть долгосрочная перспектива, чтобы мы могли поддерживать те платформы, которые мы отправляем в Украину, на постоянной основе».

Грядущий пакет военной помощи Швеции станет уже тринадцатым по счету для Украины с начала войны. Сумма помощи от страны достигла 20 миллиардов крон (1,8 миллиарда долларов).

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