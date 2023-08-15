Обстрелы России привели к очередным проблемам с электричеством в Украине

Главное: Украина пережила очередные обстрелы России. Это привело к проблемам с электричеством.

Детали: Российские обстрелы по Украине продолжаются. О последствиях для энергосистемы нашей страны информирует «Укрэнерго».

Сообщается, что в результате ночной ракетной атаки россиян есть повреждения в сетях облэнерго во Львовской области, сейчас идет восстановление питания потребителей.

Кроме этого были повреждения в Днепропетровской области, пока все потребители заживлены.

Однако, как говорится, из-за новых обстрелов есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Восстановление электроснабжения проходит при безопасной ситуации и после получения разрешения от военных.

Также из-за технических осложнений были сбои в работе двух воздушных линий в Киевской области. Обесточивания потребителей при этом не было.

Информируется, что накануне, в понедельник, 14 августа, максимум потребления вырос сразу на 7% по сравнению с показателем воскресенья и на 2,4% по сравнению с предыдущим рабочим днем, 11 августа.

Подчеркивается, что для энергосистемы 7% увеличения максимума потребления в сутки - это необходимость быстро включить по меньшей мере три дополнительных блока на тепловых электростанциях. Подобное увеличение потребления связано с началом рабочей недели, возвращения жары и почти одновременным включением кондиционеров по всей стране.

Резюмируется, что такой быстрый рост потребления перегружает энергосистему, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена.

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