Шмыгаль поведал о последствиях ракетной атаки по Украине

Главное: Украина пережила очередную ракетную атаку России. Были повреждены гражданские объекты в восьми регионах.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль поведал о последствиях очередной ракетной атаки России. По его словам, были повреждены гражданские объекты в восьми регионах нашей страны.

Отмечается, что среди них – жилые дома, образовательные учреждения, больница.

Четыре человека погибли и шестнадцать людей получили ранения.

Пожарные и спасатели работают на местах, в общей сложности привлечены почти двести человек от ГСЧС.

Чиновник подчеркнул: «Благодарны силам ПВО, которые сегодня ночью сбили большинство ракет и предотвратили еще большие жертвы и разрушения».

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