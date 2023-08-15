Порнографию в Украине хотят декриминализировать: депутаты озаботились крайне актуальным вопросом

Главное: В ВРУ зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать в Украине порнографию. Сейчас в Украине порнографией по закону считается даже частная фотография, отправленная по мессенджеру мужу.

Детали: В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать в Украине порнографию. Подробности документа приводит нардеп Железняк.

«Уголовная ответственность останется исключительно за:

— порно без согласия (порноместь, deep fake)

— экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия)

— порно с детьми и для детей (здесь еще и усиливаем).

Все. За все остальное из ст. 301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по 1000+ дел в год», — пишет Железняк.

Он отмечает, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями и прописаны в отдельных статьях УК.

В пояснительной записке к документу авторы инициативы поясняют, что сейчас в Украине порнографией по закону считается даже частная фотография, отправленная по мессенджеру мужу. И правоохранители заводят сотни подобных уголовных дел.

Например, в прошлом месяце Полтавский суд оштрафовал женщину на 34 тыс. гривен за «нюдсы» для мужа, признав их продукцией порнографического характера.

По такой статье в прошлом году в суд было передано больше 600 дел.

Под статью подпадает не только публикация роликов на Pornhub и OnlyFans, но и хранение или создание картин с эротическими сюжетами и гипотетически даже заимствование друзьям книг по сексуальному здоровью.