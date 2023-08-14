Ученые поведали, сколько шагов в день должен проходить человек

Главное: Ученые рассказали о пользе ходьбы. Нужно делать пять тысяч шагов в день.

Детали: Исследователи из Медицинского университета в Лодзи (Польша) и Школы медицины университета Джона Гопкинса (США) рассказали о пользе ходьбы. Результаты их работы цитирует ВВС.

Существует стереотип, что человек должен проходить в день десять тысяч шагов. Однако исследователи установили, что эта цифра завышена.

Были проанализированы данные по 226 тысячам человек во всем мире.

Выяснилось, говорят эксперты, что четырех тысяч шагов в день достаточно, чтобы начать снижать риск преждевременной смерти по какой-либо причине.

Отмечается, что чуть более 2,3 тысяч шагов в день будет достаточно, чтобы извлечь пользу для сердца и сосудов.

Подчеркивается, что каждая дополнительная тысяча шагов после пройденных четырех тысяч снижает риск преждевременной смерти на 15%.

Информируется, что наиболее заметные положительные эффекты наблюдались среди лиц моложе 60 лет.

Добавим, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточная физическая активность является причиной 3,2 миллиона смертей ежегодно. Это четвертая по частоте причина в мире.

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