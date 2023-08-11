Ученые научились выращивать искусственные органы

Главное: Японским ученым удалось вырастить искусственные органы. Новый прибор упростит тестирование лекарств и покажет экспертам, как развиваются ткани. Это приведет к более совершенным методам их выращивания.

Детали: Группа ученых из национального научного института RIKEN в Японии разработала устройство, использующее гидрогельные слои в кубической структуре, позволяющее исследователям создавать трехмерные органы, выращенные в искусственных условиях. Об этом сообщает SciTech Daily.

Такое устройство может революционизировать способы тестирования лекарства. Кроме того, эта технология может дать представление о том, как развиваются ткани, и привести к более совершенным методам выращивания искусственных органов.

Эксперты долго пытались создать органоиды (ткани, подобные реальным органам, но выращенные в лаборатории), чтобы воссоздать реальное биологическое развитие. Появление органоидов, функционирующих подобно реальным тканям, важно для разработки лекарств, поскольку необходимо понимать, как они перемещаются через различные ткани.

Это также поможет составить представление о процессе развития органов — это еще одна ступень на пути к выращиванию живых органов.

Однако разработка органоидов оказалась задачей не из простых. В природе ткани развиваются с помощью сложного процесса, тогда как клетки органоидов, выращенных в лаборатории, обычно развиваются в однородных условиях. Для этого может использоваться 3D-печать или микрофлюидные технологии, требующие сложного оборудования и технических навыков.

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