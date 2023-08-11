Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые научились выращивать искусственные органы

Ученые научились выращивать искусственные органы

Александр Панько
11.08.23 16:53
212
Ученые научились выращивать искусственные органы

Главное: Японским ученым удалось вырастить искусственные органы. Новый прибор упростит тестирование лекарств и покажет экспертам, как развиваются ткани. Это приведет к более совершенным методам их выращивания.

Детали: Группа ученых из национального научного института RIKEN в Японии разработала устройство, использующее гидрогельные слои в кубической структуре, позволяющее исследователям создавать трехмерные органы, выращенные в искусственных условиях. Об этом сообщает SciTech Daily.

Такое устройство может революционизировать способы тестирования лекарства. Кроме того, эта технология может дать представление о том, как развиваются ткани, и привести к более совершенным методам выращивания искусственных органов.

Эксперты долго пытались создать органоиды (ткани, подобные реальным органам, но выращенные в лаборатории), чтобы воссоздать реальное биологическое развитие. Появление органоидов, функционирующих подобно реальным тканям, важно для разработки лекарств, поскольку необходимо понимать, как они перемещаются через различные ткани.

Это также поможет составить представление о процессе развития органов — это еще одна ступень на пути к выращиванию живых органов.

Однако разработка органоидов оказалась задачей не из простых. В природе ткани развиваются с помощью сложного процесса, тогда как клетки органоидов, выращенных в лаборатории, обычно развиваются в однородных условиях. Для этого может использоваться 3D-печать или микрофлюидные технологии, требующие сложного оборудования и технических навыков.

В тему: Китайские ученые заявили, что нашли средство от старения и рака.

Тэги: ученые, здоровье, наука, изобретение, лекарства, органы

Комментарии

Статьи

11.08.23 16:11

«Блудний» голова Київоблгазу повернувся?

Автор: Олег Курінний, для «Фраза»

Дайджест

Дети-трансгендеры все чаще попадают в неотложку
03.08.23 10:29

Дети-трансгендеры все чаще попадают в неотложку

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
С кем мы останемся в Украине после победы?
С кем мы останемся в Украине после победы?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.08.23 16:35

На Одесщине депутат украл катер за два миллиона
11.08.23 16:29

В КГВА рассказали, насколько энергетическая инфраструктура столицы готова к зиме
11.08.23 15:56

Стало известно, как украинские школьники будут учиться с 1 сентября
11.08.23 15:46

На Одесщине военный чиновник требовал взятку у жены раненного бойца
11.08.23 15:33

В Пентагоне восхищены украинской армией
11.08.23 14:58

Лукашенко заявил, что продолжит вывозить украинских детей в Беларусь
11.08.23 14:42

В Украине будут уволены все областные военкомы
11.08.23 13:53

Лукашенко сделал достаточно неожиданное признание
11.08.23 13:09

Заболеваемость коронавирусом в мире резко выросла – названа причина
11.08.23 12:50

В Херсонской области после атаки БПЛА пострадали полицейские
11.08.23 14:42

В Украине будут уволены все областные военкомы
11.08.23 09:19

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 252 780 солдат
10.08.23 15:51

В Беларуси произошел пожар на Мозырском НПЗ
10.08.23 13:53

В Жмеринке один бывший депутат заказал убийство другого
10.08.23 12:30

Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов
10.08.23 11:46

В Киеве прорабатывают сразу 15 сценариев на случай блекаута
10.08.23 10:26

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 252 200 солдат
10.08.23 09:58

Германия передала Украине две установки Patriot
09.08.23 15:56

Эрдоган сделал важное предложение по зерновой сделке
09.08.23 13:13

В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заводе по производству прицелов
07.08.23 15:22

Украина во время войны продает в РФ титановое сырье для производства самолетов и ракет, — СМИ
07.08.23 13:07

Трамп обвинил Байдена… в провале США на чемпионате мира по футболу
07.08.23 16:16

«Динамо» узнало следующего соперника в Лише конференций. Впрочем, туда еще нужно дойти
08.08.23 14:16

В Украине закрыли 280 международных автомобильных маршрутов
07.08.23 14:44

Жеребьевка Лиги Европы преподнесла украинцам неожиданный сюрприз
08.08.23 11:42

Украинцы продолжают пересаживаться на электромобили
08.08.23 11:03

Ученые выяснили о птицах кое-что весьма странное
07.08.23 15:00

Европейцев вновь пугают птичьим гриппом
08.08.23 10:38

Для украинских водителей запустили интересный сервис
07.08.23 09:24

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 250 240 солдат
Фото и Видео
Масштабные пожары на Гавайях продолжают убивать людей
Масштабные пожары на Гавайях продолжают убивать людей
Масштабные пожары на Гавайях продолжают убивать людей
Масштабные пожары на Гавайях продолжают убивать людей
Появились новые подробности убийства кандидата в президенты Эквадора
Появились новые подробности убийства кандидата в президенты Эквадора
Во Франции горел дом инвалидов – погибло немало людей
Во Франции горел дом инвалидов – погибло немало людей
Появилось видео эпичного пожара на зернохранилище во Франции
Появилось видео эпичного пожара на зернохранилище во Франции
Гавайи охватили эпичные пожары – гибнут люди
Гавайи охватили эпичные пожары – гибнут люди
В Эквадоре убили известного политика – опубликовано видео
В Эквадоре убили известного политика – опубликовано видео
В Нью-Йорке акула напала на украинку
В Нью-Йорке акула напала на украинку
В России вспыхнул масштабный пожар недалеко от Курской АЭС
В России вспыхнул масштабный пожар недалеко от Курской АЭС
В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заводе по производству прицелов
В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заводе по производству прицелов
В Крыму снова слышны взрывы. Керченский мост перекрыт
В Крыму снова слышны взрывы. Керченский мост перекрыт
fraza.com
Новости блогосферы
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.