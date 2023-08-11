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Новости > В КГВА рассказали, насколько энергетическая инфраструктура столицы готова к зиме

В КГВА рассказали, насколько энергетическая инфраструктура столицы готова к зиме

Агата Кловская
11.08.23 16:29
160
В КГВА рассказали, насколько энергетическая инфраструктура столицы готова к зиме

Главное: Более 60% энергетической инфраструктуры Киева уже готовы к осенне-зимнему сезону. Энергетики и коммунальщики проводят необходимые меры по восстановлению трудоспособности киевских ТЭЦ, сообщил начальник КГВА.

Детали: В Киеве к осенне-зимнему периоду подготовлено более 60% энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

«Вопрос, который не на шутку тревожит киевлян. В осенне-зимний период 22/23 годов, в результате 15 ракетных атак, было повреждено около 63% энергетических мощностей города. Но прошлая зима принесла нам как беду, так и опыт. Наши главные приоритеты в этом году — физическая защита важных объектов и восстановление энергетической инфраструктуры», — сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Попко сообщил, что в среднем более 60% всей инфраструктуры подготовлено, выполнено 70% гидравлических испытаний на тепловых сетях, энергетики и коммунальщики проводят необходимые мероприятия по восстановлению трудоспособности киевских ТЭЦ.

Начальник КГВА добавил, что помощь в виде энергетического оборудования, трубопроводов теплосетей и генераторов Киеву предоставлена USAID, а генераторы для артезианских скважин передали от UNICEF. Киев получает также помощь от городов-побратимов — Праги, Парижа, Мюнхена, Риги, Будапешта, Барселоны, Гамбурга, Оденсе, Тампере.

В тему: В Минэнерго предрекли сложную зиму в Украине.

Тэги: Киев, общество, зима, энергетика, инфраструктура, КГВА

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