Стало известно, как украинские школьники будут учиться с 1 сентября

Главное: Шмыгаль анонсировал новую форму обучения в дистанционных школах. В тех областях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет, пояснил премьер-министр.

Детали: С 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения. В каждой области свой — в зависимости от ситуации безопасности. Об этом на заседании правительства 11 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Со стороны областных военных администраций должен быть регулярный мониторинг ситуации безопасности в общинах. В зависимости от уровня угроз будут принимать формат обучения — очный, онлайн или смешанный», — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что там, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет. «Местные власти лучше понимают ситуацию у себя в общинах, а потому окончательные решения о формате обучения будут принимать именно на местах», — добавил премьер-министр.

По данным главы правительства, 68% образовательных учреждений имеют укрытия разного типа.

«Это позволяет разместить там 4,7 млн учеников и учителей. Но этого недостаточно. Местные власти должны действовать активнее. Деньги на укрытие Кабмин выделил еще в апреле — 1,5 млрд грн», — отметил он.

На сегодняшнем заседании Кабинет Министров принял также два решения в защиту детей и детства.

«Первое — расширяем применение принципа „деньги ходят за ребенком“. Теперь родители во всех регионах Украины будут получать средства на детский отдых напрямую от государства. За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные заведения», — сказал Шмыгаль.

Это касается малоимущих, многодетных семей, детей с инвалидностью.

«Второе — переводим на постоянную основу комплексную услугу єМалятко, которая действует с 2020 года», — сообщил премьер-министр.

По его словам, за это время родители детей воспользовались ею почти 412 тысяч раз. Новый порядок ее предоставления включает в себя девять государственных услуг. От регистрации рождения до выдачи «пакета малыша». Услуга и в дальнейшем будет доступна в Дії.

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