В Пентагоне восхищены украинской армией

Главное: В Пентагоне считают, что ВСУ на фронте совершили чудо. Украинская армия продемонстрировала «выдающиеся результаты», учитывая ситуацию, в которой оказалась страна.

Детали: Украинские войска совершили чудо, отбросив россиян на оборонные позиции. Об этом на брифинге 10 августа заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Отвечая на вопрос, реалистично ли было ожидать, что ВСУ смогут овладеть западным стилем маневровой войны за короткий промежуток времени, генерал отметил, что не собирается «стоять на трибуне, и угадывать действия командира украинской армии на линии фронта».

«Сделаем шаг назад и признаем, что это не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда бы не пожелал, чтобы Россия ворвалась в Украину, но это произошло. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонные позиции, что само по себе чудо, учитывая состояние украинской армии на момент вторжения РФ», — подчеркнул он.

Райдер добавил, что оценивать действия украинской армии нужно, учитывая возможности, которые она смогла развить и реализовать за очень короткий промежуток времени.

«Это выдающиеся результаты в далеко не идеальной ситуации. Мы будем и дальше продолжать консультировать их и обучать, чтобы они могли вернуть суверенную территорию и в конце концов победить в этой борьбе», — подытожил представитель Пентагона.

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