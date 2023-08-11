Главное: Александр Лукашенко высказался по поводу ЕС. Хочет сохранить отношения.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал достаточно неожиданное признание. Произошло это во время выездного совещания о перспективах развития местной авиации в условиях западных санкций, которое прошло в аэропорту «Минск».

Так, политик признался, что хотел бы сохранить отношения с ЕС.

Он сказал следующее: «Сейчас мы живем, прежде всего, за счет Востока – России и Китая».

Лидер страны добавил: «Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов».

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