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Новости > С Запорожской АЭС наконец-то пришла хорошая новость

С Запорожской АЭС наконец-то пришла хорошая новость

Александр Панько
11.08.23 12:01
262
С Запорожской АЭС наконец-то пришла хорошая новость

Главное: ЗАЭС подключили к основной линии электропередачи. Тут был обрыв.

Детали: Запорожскую АЭС, которая сейчас находится под контролем россиян, сумели снова подключить к основной линии электропередачи 750 кВ. Произошло это накануне вечером, в четверг, сообщает министерство энергетики Украины.

Там поведали, что причиной отключения линии в ночь на 10 августа был обрыв проводов вследствие обстрела со стороны России.

Уточняется, что место повреждения находилось в нескольких километрах от объекта.

Добавим, что после этого АЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой грозило потерей внешнего питания – блэкаутом.

В тему: На Запорожской АЭС произошло кое-что тревожное.

Тэги: общество, Россия, война, новости Украины, Запорожская АЭС

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