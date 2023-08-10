В МИД оценили шансы на встречу Зеленского с Путиным

Главное: Дмитрий Кулеба оценил шансы на встречу Путина и Зеленского. Владимир Путин — не партнер для переговоров, потому что совершил слишком много очень серьезных преступлений, отметил глава МИД.

Детали: Переговоры Киева и Москвы возможны только при выводе российских войск с территории Украины. Но этот вопрос будет обсуждаться не с нынешним российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera, обнародованном накануне.

«Путин не партнер (для переговоров). Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические средства опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом», — сказал Кулеба.

Отвечая на вопрос о расчетах Путина на возможную победу Дональда Трампа на выборах в США, Кулеба отметил: «Путин с 2014 года рассчитывает на чьи-то выборы, но результаты ему ни разу не помогли. Я все еще считаю, что время — наш союзник, по тому простому факту, что наши военные возможности возрастают, а российские — уменьшаются. Но мы рассчитываем на то, что когда-нибудь война закончится в нашу пользу».

Что касается того, можно ли начать переговоры до полного вывода войск РФ из Украины, Кулеба сказал, что это зависит от обстоятельств.

«Мы не верим россиянам на слово, никто при здравом уме не поверит. Прежде чем идти (на компромисс по переговорам, — ред.), мы хотели бы убедиться, что он серьезный, а не очередной обман. Что россияне потом не вернутся, чтобы снова атаковать нас. Я понимаю эти вопросы и их логику, но я не могу дать однозначных ответов, потому что их нет, на кону жизни миллионов людей», — подчеркнул глава МИД Украины.

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