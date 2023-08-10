В Беларуси произошел пожар на Мозырском НПЗ

Главное: На Мозырском НПЗ в Беларуси произошел пожар. 4 августа СБУ предупреждала, что на заводе «вагнеровцы» готовят теракт.

Детали: Сегодня, 10 августа, на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Беларуси произошел пожар. Об этом сообщает МЧС Беларуси.

Так, по данным ведомства, спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина на территории ОАО «Мозырский НПЗ» в г. Мозыре Гомельской области.

«Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается», — уточнили в беларусском ведомстве МЧС.

Мозырский НПЗ является одним из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Завод расположен в промышленной зоне Мозыря в 15 км к югу от города. В октябре 2022 года Мозырский НПЗ попал под санкции Украины.

4 августа Служба безопасности Украины сообщала, что Россия хочет использовать ЧВК «Вагнер» для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого уже готовится теракт на Мозырском НПЗ.

В тему: В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заводе по производству прицелов.