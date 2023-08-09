Подсчитано, сколько зерна уже экспортировала Украина

Главное: Украина уже экспортировала 2,762 миллиона тонн зерна. С 1 июля по 9 августа.

Детали: В 2023-м году Украину уже экспортировала 2,762 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Сделано это было с 1 июля по 9 августа.

Об этом сообщает министерство аграрной политики и продовольствия.

Уточняется, что было экспортировано 1,076 миллиона тонн пшеницы, 349 тысяч тонн ячменя, 0,5 тысяч тонн ржи, 1,331 миллиона тонн кукурузы, а также 12,9 тысяч тонн муки.

Говорится, что в прошлом маркетинговом году по состоянию на 12 августа 2022-го года наша страна экспортировала 2,339 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, в том числе: 589 тысяч тонн пшеницы, 202 тысяч тонн ячменя и 1,537 миллиона тонн кукурузы. За указанный период в прошлом году наша страна не экспортировала рожь.

Резюмируется, что только с начала августа Украина экспортировала 488 тысяч тоннзерновых и зернобобовых (за первые 12 дней августа в прошлом году было 726 тысяч тонн), в том числе: 255 тысяч тонн пшеницы (было 228 тысяч тонн), 54 тысяч тонн ячменя (60 тысяч тонн) и 178 тысяч тонн кукурузы (435 тысяч тонн).

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