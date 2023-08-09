В одном из сел Львовской области произошел дикий инцидент

Главное: В реабилитационном центре Львовской области подрались люди. Один человек погиб.

Детали: Дикий инцидент произошел в одном из сел Львовской области. О нем поведала местная полиция.

Накануне, вечером вторника, 8 августа, в здешнем реабилитационном центре между пациентами возник конфликт, во время которого 23-летний житель Львовского района избил 30-летнего жителя Львова, нанеся ему телесные повреждения.

Увы, говорят правоохранители, от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Отморозка задержали.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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