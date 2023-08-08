Ученые выяснили о птицах кое-что весьма странное

Главное: Найдена связь между разнообразием птиц и психическими расстройствами людей. Ее установили ученые.

Детали: Ученым из Института окружающей среды и междисциплинарных наук Карлтонского университета в Канаде во время исследований в американском штате Мичиган удалось выявить странную закономерность. Об этом пишет издание Independent.

Так, как сообщается, они установили взаимосвязь между числом психических расстройств у людей и разнообразием птиц в месте, где они живут.

В ходе работы исследователи провели анализ онлайн-базы наблюдений за птицами в регионе и сравнила их со статистикой госпитализаций по поводу тревожности и психических расстройств в штате.

Выяснилось, сказано в их отчете, что низкое разнообразие видов птиц является важным предвестником роста числа госпитализаций из-за психических заболеваний.

Уточняется, что наличие зеленых насаждений является крайне важным залогом стабильности человеческой психики, но теперь становится понятно, что также существуют независимые значительные связи между психическим здоровьем и разнообразием птиц.

Говорится следующее: «Часто мы рассматриваем природу как количество зеленых насаждений возле домов или расстояние до ближайшего парка, но связь между видовым разнообразием животного мира и здоровьем людей недостаточно изучена».

Подчеркивается: «Очень важно, чтобы мы использовали целостный подход к нашему психическому здоровью и природе. Защиту природы следует рассматривать не как роскошь, а как необходимость, как часть благополучия».

Резюмируется: «Восстановление и сохранение разнообразных птичьих сообществ может стать одним из путей улучшения психического здоровья в городах и учитываться в проектах восстановления городов и политике здравоохранения».

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